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Суслов Петр Симионов

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Суслов Симион Васильев

Мать: Суслова Стефанида Петрова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1812

Жена: Суслова (минина) Дарья Козмина

Рождение ребёнка
29.01.1813

Дочь: Аникина - Зырянова Анна Петрова

Мать ребёнка: Суслова (минина) Дарья Козмина

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1813

Дочь: Евгения Петрова

Мать ребёнка: Суслова (минина) Дарья Козмина

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.02.1815

Сын: Суслов Арсений Петров

Мать ребёнка: Суслова (минина) Дарья Козмина

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1817

Дочь: Марфа Петрова

Мать ребёнка: Суслова (минина) Дарья Козмина

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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