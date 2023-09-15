Суслов Петр Симионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Суслов Симион Васильев
Бракосочетание
31.01.1812
Рождение ребёнка
29.01.1813
Дочь: Аникина - Зырянова Анна Петрова
Мать ребёнка: Суслова (минина) Дарья Козмина
Рождение ребёнка
22.12.1813
Дочь: Евгения Петрова
Мать ребёнка: Суслова (минина) Дарья Козмина
Рождение ребёнка
27.02.1815
Мать ребёнка: Суслова (минина) Дарья Козмина
Рождение ребёнка
03.07.1817
Дочь: Марфа Петрова
Мать ребёнка: Суслова (минина) Дарья Козмина
Смерть
Неизвестно