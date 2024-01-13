Гребеньков Михаил Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.11.1930
Дата смерти21.04.1993
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1930
Рождение ребёнка
10.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гребенькова Татьяна Григорьевна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1978
Сын: Гребеньков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Гребенькова Татьяна Григорьевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
21.04.1993