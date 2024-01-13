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Гребеньков Михаил Владимирович

Место рождения

Горьковский, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

17.11.1930

Дата смерти

21.04.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1930

Отец: Гребеньков Владимир Ильич

Мать: Гребенькова Матрёна Афанасьевна

Горьковский, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
10.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенькова Татьяна Григорьевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1978

Сын: Гребеньков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Гребенькова Татьяна Григорьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
21.04.1993

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