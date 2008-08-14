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Гребенькова Татьяна Григорьевна

Место рождения

Ректа, Шиловичская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

15.09.1937

Дата смерти

14.08.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1937

Отец: не указан

Мать: Захарова Вера Петровна

Ректа, Шиловичская волость, Духовщинский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гребеньков Михаил Владимирович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1978

Сын: Гребеньков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Гребеньков Михаил Владимирович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
14.08.2008

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