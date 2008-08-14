Гребенькова Татьяна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1937
Дата смерти14.08.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1937
Отец: не указан
Мать: Захарова Вера Петровна
Рождение ребёнка
10.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гребеньков Михаил Владимирович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.04.1978
Сын: Гребеньков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Гребеньков Михаил Владимирович
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
14.08.2008