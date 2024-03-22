Shalkevich Stanislav
Место рождения
Дата рождения23.09.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1973
Отец: Shalkevich Viktor
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.09.1993
Жена: Shalkevich Tatyana
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Shalkevich Anastasiya
Мать ребёнка: Shalkevich Tatyana
Рождение ребёнка
26.03.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Shalkevich Tatyana
Место жительства
Неизвестно