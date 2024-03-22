Shalkevich Stanislav — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shalkevich Stanislav

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

23.09.1973

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

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Жена

1971 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1973

Отец: Shalkevich Viktor

Мать: скрыто настройками приватности

Минск, Минск
Бракосочетание
25.09.1993

Жена: Shalkevich Tatyana

Минск, Минск
Рождение ребёнка
1994

Дочь: Shalkevich Anastasiya

Мать ребёнка: Shalkevich Tatyana

Рождение ребёнка
26.03.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Shalkevich Tatyana

Место жительства
Неизвестно
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