Shalkevich (Shalkevich) Anastasiya
Место рожденияНе указано
Дата рождения1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994
Отец: Shalkevich Stanislav
Мать: Shalkevich Tatyana
Рождение ребёнка
15.08.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zalesov Egor
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скуратович Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Zalesov Egor