Shalkevich (Shalkevich) Anastasiya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shalkevich (Shalkevich) Anastasiya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1994

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

1971 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1994

Отец: Shalkevich Stanislav

Мать: Shalkevich Tatyana

Рождение ребёнка
15.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zalesov Egor

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скуратович Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zalesov Egor

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