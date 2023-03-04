Shalkevich (Bashinskaya) Tatyana
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1971
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1971
Отец: Bashinskiy Leonid
Бракосочетание
25.09.1993
Муж: Shalkevich Stanislav
Минск, Минск
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Shalkevich Anastasiya
Отец ребёнка: Shalkevich Stanislav
Рождение ребёнка
26.03.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Shalkevich Stanislav