Shalkevich (Bashinskaya) Tatyana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shalkevich (Bashinskaya) Tatyana

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1973 г.р.

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

SS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1971

Отец: Bashinskiy Leonid

Мать: Bashinskaya Elvira Motveevna

Бракосочетание
25.09.1993

Муж: Shalkevich Stanislav

Минск, Минск
Рождение ребёнка
1994

Дочь: Shalkevich Anastasiya

Отец ребёнка: Shalkevich Stanislav

Рождение ребёнка
26.03.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Shalkevich Stanislav

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