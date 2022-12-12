Михеева (Гусева) Елена Анатольевна
Место рожденияс. Дзержинское
Дата рождения27.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1985
с. Дзержинское
Бракосочетание
17.06.2005
Рождение ребёнка
27.11.2005
Дочь: Михеева Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Михеев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
03.02.2011
Сын: Михеев Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Михеев Владимир Николаевич
Образование
Неизвестно
Красноярский Государственный Аграрный Университет
Работа или профессия
Неизвестно
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край
инженер по охране и защите леса КГБУ "Маганское лесничество"