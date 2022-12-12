Михеева (Гусева) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (Гусева) Елена Анатольевна

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Место рождения

с. Дзержинское

Дата рождения

27.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1985

Отец: Гусев Анатолий Владимирович

Мать: Гусева Наталья Викторовна

с. Дзержинское
Бракосочетание
17.06.2005

Муж: Михеев Владимир Николаевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.11.2005

Дочь: Михеева Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Михеев Владимир Николаевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.02.2011

Сын: Михеев Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Михеев Владимир Николаевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Образование
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Красноярский Государственный Аграрный Университет
Работа или профессия
Неизвестно
Маганск, Березовский муниципальный район, Красноярский край
инженер по охране и защите леса КГБУ "Маганское лесничество"
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