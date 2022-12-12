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Михеев Владимир Николаевич

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Место рождения

Дудовка, Казачинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

27.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Дудовка, Казачинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
17.06.2005

Жена: Михеева Елена Анатольевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.11.2005

Дочь: Михеева Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Михеева Елена Анатольевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.02.2011

Сын: Михеев Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Михеева Елена Анатольевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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