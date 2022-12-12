Михеев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.06.2005
Рождение ребёнка
27.11.2005
Дочь: Михеева Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Михеева Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
03.02.2011
Сын: Михеев Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Михеева Елена Анатольевна