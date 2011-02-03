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Михеев Анатолий Владимирович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

03.02.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2011

Отец: Михеев Владимир Николаевич

Мать: Михеева Елена Анатольевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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