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Михеев Анатолий Владимирович
Михеев Анатолий Владимирович
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
03.02.2011
Пол
Мужской
Отец
Михеев Владимир Николаевич
1982 г.р.
Мать
Михеева (Гусева) Елена Анатольевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.2011
Отец:
Михеев Владимир Николаевич
Мать:
Михеева Елена Анатольевна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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