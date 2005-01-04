Коновалова Зинаида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Зинаида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1921

Дата смерти

04.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Коновалов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
28.08.1947

Сын: Коновалов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Коновалов Константин Михайлович

Смерть
04.01.2005

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