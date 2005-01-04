Коновалова Зинаида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1921
Дата смерти04.01.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Коновалов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
28.08.1947
Сын: Коновалов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Коновалов Константин Михайлович
Смерть
04.01.2005