Коновалов Константин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти09.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Алексей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русова Галина
Мать ребёнка: Коновалова Зинаида Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Елена Константиновна
Мать ребёнка: Коновалова Зинаида Егоровна
Рождение ребёнка
28.08.1947
Сын: Коновалов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Коновалова Зинаида Егоровна
Смерть
09.06.1983