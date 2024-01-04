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Коновалов Константин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

09.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Алексей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русова Галина

Мать ребёнка: Коновалова Зинаида Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Зинаида Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Елена Константиновна

Мать ребёнка: Коновалова Зинаида Егоровна

Рождение ребёнка
28.08.1947

Сын: Коновалов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Коновалова Зинаида Егоровна

Смерть
09.06.1983

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