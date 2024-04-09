Песегов Ефим Матвеев
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Песегов Матвей Петров
Мать: Матрена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маремьяна Егорова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Песегова) Маремьяна Ефимова
Мать ребёнка: Маремьяна Егорова
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Песегов) Екатерина Ефимова
Мать ребёнка: Маремьяна Егорова
Рождение ребёнка
15.11.1822
Дочь: (Песегова) Фекла Ефимова
Мать ребёнка: Маремьяна Егорова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Маремьяна Егорова
Смерть
Неизвестно