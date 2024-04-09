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Песегов Ефим Матвеев

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Песегов Матвей Петров

Мать: Матрена Иванова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (2Я Жена) Екатерина Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маремьяна Егорова

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Песегова) Маремьяна Ефимова

Мать ребёнка: Маремьяна Егорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Песегов) Екатерина Ефимова

Мать ребёнка: Маремьяна Егорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.11.1822

Дочь: (Песегова) Фекла Ефимова

Мать ребёнка: Маремьяна Егорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Песегов Мелетий Ефимов

Мать ребёнка: Маремьяна Егорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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