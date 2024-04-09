Маремьяна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиДо 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Песегов Ефим Матвеев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Песегова) Маремьяна Ефимова
Отец ребёнка: Песегов Ефим Матвеев
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Песегов) Екатерина Ефимова
Отец ребёнка: Песегов Ефим Матвеев
Рождение ребёнка
15.11.1822
Дочь: (Песегова) Фекла Ефимова
Отец ребёнка: Песегов Ефим Матвеев
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Песегов Ефим Матвеев
Смерть
До 1830