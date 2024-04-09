Маремьяна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаремьяна Егорова

Маремьяна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

До 1830

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песегов Ефим Матвеев

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Песегова) Маремьяна Ефимова

Отец ребёнка: Песегов Ефим Матвеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Песегов) Екатерина Ефимова

Отец ребёнка: Песегов Ефим Матвеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.11.1822

Дочь: (Песегова) Фекла Ефимова

Отец ребёнка: Песегов Ефим Матвеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1823

Сын: Песегов Мелетий Ефимов

Отец ребёнка: Песегов Ефим Матвеев

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
До 1830

Мы используем куки для улучшения работы сайта.