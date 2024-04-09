Матрена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Песегов Иван Матвеев

Отец ребёнка: Песегов Матвей Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Песегов Матвей Петров

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Песегова) Варвара Матвеева

Отец ребёнка: Песегов Матвей Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1799

Сын: Песегов Ефим Матвеев

Отец ребёнка: Песегов Матвей Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1808

Сын: Песегов Прокопей Матвеев

Отец ребёнка: Песегов Матвей Петров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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