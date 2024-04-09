Матрена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Песегов Иван Матвеев
Отец ребёнка: Песегов Матвей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Песегова) Варвара Матвеева
Отец ребёнка: Песегов Матвей Петров
Рождение ребёнка
1799
Сын: Песегов Ефим Матвеев
Отец ребёнка: Песегов Матвей Петров
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Песегов Матвей Петров
Смерть
Неизвестно