Евсеева Анна Понкратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Анна Понкратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1843

Сын: Евсеев Григорий Андрианов

Отец ребёнка: Евсеев Андриан

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анисия Андриановна

Отец ребёнка: Евсеев Андриан

Рождение ребёнка
1848

Сын: Евсеев Павел Андрианов

Отец ребёнка: Евсеев Андриан

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федора Андриановна

Отец ребёнка: Евсеев Андриан

Рождение ребёнка
09.07.1860

Дочь: Ольга Адриановна

Отец ребёнка: Евсеев Андриан

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.10.1863

Дочь: Прасковья Адриановна

Отец ребёнка: Евсеев Андриан

Косая Губа, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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