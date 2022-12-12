Евсеева Анна Понкратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1843
Сын: Евсеев Григорий Андрианов
Отец ребёнка: Евсеев Андриан
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анисия Андриановна
Отец ребёнка: Евсеев Андриан
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Евсеев Андриан
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федора Андриановна
Отец ребёнка: Евсеев Андриан
Рождение ребёнка
09.07.1860
Дочь: Ольга Адриановна
Отец ребёнка: Евсеев Андриан
Рождение ребёнка
04.10.1863
Дочь: Прасковья Адриановна
Отец ребёнка: Евсеев Андриан
Смерть
Неизвестно