Величко Александр Симфорианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Сын: Величко Семён Александрович
Мать ребёнка: Величко Евдокия Леоновна
Дочь: Ляшкевич Александра Александровна
Мать ребёнка: Величко Евдокия Леоновна
Сын: Величко Иван Александрович
Мать ребёнка: Величко Евдокия Леоновна
Сын: Величко Алексей Александрович
Мать ребёнка: Величко Евдокия Леоновна
Сын: Величко Степан Александрович
Мать ребёнка: Величко Евдокия Леоновна
Дочь: Величко Ефросинья Александровна
Мать ребёнка: Величко Евдокия Леоновна
Дочь: Величко Анна Александровна
Мать ребёнка: Величко Евдокия Леоновна
Сын: Величко Василий Александрович
Мать ребёнка: Величко Евдокия Леоновна
Сын: Величко Никандр Александрович
Мать ребёнка: Величко Евдокия Леоновна
Сын: Величко Александр Александрович
Мать ребёнка: Величко Евдокия Леоновна
Жена: Величко Евдокия Леоновна