Величко (Покрамович) Евдокия Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величко (Покрамович) Евдокия Леоновна

Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.04.1881 ст.

Сын: Величко Семён Александрович

Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.03.1883 ст.

Дочь: Ляшкевич Александра Александровна

Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.04.1885 ст.

Сын: Величко Иван Александрович

Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.02.1888 ст.

Сын: Величко Алексей Александрович

Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1890 ст.

Сын: Величко Степан Александрович

Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.06.1892 ст.

Дочь: Величко Ефросинья Александровна

Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.

Дочь: Величко Анна Александровна

Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.03.1897 ст.

Сын: Величко Василий Александрович

Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.11.1899 ст.

Сын: Величко Никандр Александрович

Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.04.1904 ст.

Сын: Величко Александр Александрович

Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Величко Александр Симфорианович

Смерть
Неизвестно
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