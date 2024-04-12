Величко (Покрамович) Евдокия Леоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Величко Семён Александрович
Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович
Дочь: Ляшкевич Александра Александровна
Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович
Сын: Величко Иван Александрович
Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович
Сын: Величко Алексей Александрович
Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович
Сын: Величко Степан Александрович
Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович
Дочь: Величко Ефросинья Александровна
Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович
Дочь: Величко Анна Александровна
Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович
Сын: Величко Василий Александрович
Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович
Сын: Величко Никандр Александрович
Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович
Сын: Величко Александр Александрович
Отец ребёнка: Величко Александр Симфорианович