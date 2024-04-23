Даниил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти?.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Григорий Давидович
Мать: Ольга Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Махаил Данилович
Мать ребёнка: Беляева (Виноградова) Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Беляева (Виноградова) Анна Филипповна
Смерть
?.01.1944