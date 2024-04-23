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Даниил Григорьевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

?.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Григорий Давидович

Мать: Ольга Семёновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева (Виноградова) Анна Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Махаил Данилович

Мать ребёнка: Беляева (Виноградова) Анна Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Беляев Иван Данилович

Мать ребёнка: Беляева (Виноградова) Анна Филипповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
?.01.1944

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