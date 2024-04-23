Беляева (Виноградова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Виноградова) Анна Филипповна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

06.12.1898

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1898

Отец: Филипп Артемьевич

Мать: Матрёна Антоновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниил Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1898
Рождение ребёнка
1913

Сын: Махаил Данилович

Отец ребёнка: Даниил Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Беляев Иван Данилович

Отец ребёнка: Даниил Григорьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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