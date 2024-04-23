Беляева (Виноградова) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения06.12.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1898
Отец: Филипп Артемьевич
Мать: Матрёна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Даниил Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1898
Рождение ребёнка
1913
Сын: Махаил Данилович
Отец ребёнка: Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Даниил Григорьевич