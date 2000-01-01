Климовская (Савина) Мария Михайловна
Место рожденияг. Можайск
Дата рождения13.04.1896
Дата смерти24.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1896
г. Можайск
Рождение ребёнка
03.02.1923
Дочь: Фонтанова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Климовский Виктор Валерьянович
Рождение ребёнка
03.02.1923
Дочь: Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Климовский Виктор Валерьянович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Людмила Викторовна
Отец ребёнка: Климовский Виктор Валерьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1977