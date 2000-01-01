Климовская (Савина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовская (Савина) Мария Михайловна

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Место рождения

г. Можайск

Дата рождения

13.04.1896

Дата смерти

24.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1896

Отец: Савин Михаил Михайлович

Мать: Савина Елизавета Сергеевна

г. Можайск
Рождение ребёнка
03.02.1923

Дочь: Фонтанова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Климовский Виктор Валерьянович

Рождение ребёнка
03.02.1923

Дочь: Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Климовский Виктор Валерьянович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Людмила Викторовна

Отец ребёнка: Климовский Виктор Валерьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовский Виктор Валерьянович

Смерть
24.10.1977
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