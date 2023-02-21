Климовский Виктор Валерьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовский Виктор Валерьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1923

Дочь: Валентина Викторовна

Мать ребёнка: Климовская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
03.02.1923

Дочь: Фонтанова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Климовская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Климовская Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовская Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно
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