Мигранова Нафиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМигранова Нафиса

Мигранова Нафиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мигранов Байтимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигранов Булат Байтимирович

Отец ребёнка: Мигранов Байтимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигранов Ринат Байтимирович

Отец ребёнка: Мигранов Байтимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигранов Ришат Байтимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашапова Гульшат Байтимировна

Отец ребёнка: Мигранов Байтимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганиева Гульфия Байтимировна

Отец ребёнка: Мигранов Байтимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигранов Тимербай Байтимирович

Отец ребёнка: Мигранов Байтимир

Рождение ребёнка
03.12.1960

Дочь: Рындина (Мигранова) Гузалия Байтимировна

Отец ребёнка: Мигранов Байтимир

Култай-Каран, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.