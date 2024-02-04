Мигранова Нафиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мигранов Байтимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигранов Булат Байтимирович
Отец ребёнка: Мигранов Байтимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигранов Ринат Байтимирович
Отец ребёнка: Мигранов Байтимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигранов Ришат Байтимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашапова Гульшат Байтимировна
Отец ребёнка: Мигранов Байтимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиева Гульфия Байтимировна
Отец ребёнка: Мигранов Байтимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигранов Тимербай Байтимирович
Отец ребёнка: Мигранов Байтимир
Рождение ребёнка
03.12.1960
Дочь: Рындина (Мигранова) Гузалия Байтимировна
Отец ребёнка: Мигранов Байтимир
Култай-Каран, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно