Рындина (Мигранова) Гузалия Байтимировна
Место рождения
Дата рождения03.12.1960
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1960
Отец: Мигранов Байтимир
Мать: Мигранова Нафиса
Рождение ребёнка
18.06.1984
Дочь: Михайлова (Рындина) Елена Александровна
Отец ребёнка: Рындин Александр Викторович
Рождение ребёнка
28.10.1985
Сын: Рындин Руслан Александрович
Отец ребёнка: Рындин Александр Викторович
Рождение ребёнка
14.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рындин Александр Викторович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан