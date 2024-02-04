Рындина (Мигранова) Гузалия Байтимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рындина (Мигранова) Гузалия Байтимировна

Место рождения

Култай-Каран, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1960

Отец: Мигранов Байтимир

Мать: Мигранова Нафиса

Култай-Каран, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1984

Дочь: Михайлова (Рындина) Елена Александровна

Отец ребёнка: Рындин Александр Викторович

Рождение ребёнка
28.10.1985

Сын: Рындин Руслан Александрович

Отец ребёнка: Рындин Александр Викторович

Рождение ребёнка
14.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рындин Александр Викторович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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