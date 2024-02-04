Мигранов Байтимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мигранов Байтимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мигранова Нафиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигранов Булат Байтимирович

Мать ребёнка: Мигранова Нафиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигранов Ринат Байтимирович

Мать ребёнка: Мигранова Нафиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашапова Гульшат Байтимировна

Мать ребёнка: Мигранова Нафиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганиева Гульфия Байтимировна

Мать ребёнка: Мигранова Нафиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мигранов Тимербай Байтимирович

Мать ребёнка: Мигранова Нафиса

Рождение ребёнка
03.12.1960

Дочь: Рындина (Мигранова) Гузалия Байтимировна

Мать ребёнка: Мигранова Нафиса

Култай-Каран, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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