Мигранов Байтимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мигранова Нафиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигранов Булат Байтимирович
Мать ребёнка: Мигранова Нафиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигранов Ринат Байтимирович
Мать ребёнка: Мигранова Нафиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашапова Гульшат Байтимировна
Мать ребёнка: Мигранова Нафиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганиева Гульфия Байтимировна
Мать ребёнка: Мигранова Нафиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мигранов Тимербай Байтимирович
Мать ребёнка: Мигранова Нафиса
Рождение ребёнка
03.12.1960
Дочь: Рындина (Мигранова) Гузалия Байтимировна
Мать ребёнка: Мигранова Нафиса
Култай-Каран, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно