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Крахинский Феодор Тарасович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

15.01.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Крахинский Тарас Михайлович

Мать: Крахинская Василиса Ефимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.05.1864 ст.

Дочь: Крахинская Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Крахинская Евдокия Зотикова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Крахинский Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Крахинская Евдокия Зотикова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Клюйкова Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Крахинская Евдокия Зотикова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крахинская Евдокия Зотикова

Смерть
15.01.1898 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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