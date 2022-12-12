Крахинский Феодор Тарасович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти15.01.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
11.05.1864 ст.
Дочь: Крахинская Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Крахинская Евдокия Зотикова
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Крахинский Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: Крахинская Евдокия Зотикова
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Клюйкова Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Крахинская Евдокия Зотикова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.01.1898 ст.