Крахинская Евдокия Зотикова
Место рождения
Дата рожденияОколо 02.08.1840 ст.
Дата смерти13.06.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.08.1840 ст.
Отец: Зот Карпов
Мать: Гликерия Андреева
Бракосочетание
17.04.1860 ст.
Рождение ребёнка
26.02.1861 ст.
Дочь: Крахинская Евдокия(1) Фёдоровна
Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов
мать записана как Параскева Зотикова
Рождение ребёнка
15.03.1862 ст.
Сын: Крахинский Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов
Рождение ребёнка
11.05.1864 ст.
Дочь: Крахинская Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов
Рождение ребёнка
11.01.1866 ст.
Сын: Крахинский Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов
Рождение ребёнка
01.03.1868 ст.
Дочь: Крахинская Евдокия(2) Фёдоровна
Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов
Рождение ребёнка
04.01.1873 ст.
Сын: Крахинский Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Клюйкова (Крахинская) Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов
Смерть
13.06.1906 ст.