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Крахинская Евдокия Зотикова

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 02.08.1840 ст.

Дата смерти

13.06.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.08.1840 ст.

Отец: Зот Карпов

Мать: Гликерия Андреева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
17.04.1860 ст.

Муж: Крахинский Фёдор Тарасов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.02.1861 ст.

Дочь: Крахинская Евдокия(1) Фёдоровна

Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
мать записана как Параскева Зотикова
Рождение ребёнка
15.03.1862 ст.

Сын: Крахинский Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.05.1864 ст.

Дочь: Крахинская Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.01.1866 ст.

Сын: Крахинский Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.03.1868 ст.

Дочь: Крахинская Евдокия(2) Фёдоровна

Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.01.1873 ст.

Сын: Крахинский Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Клюйкова (Крахинская) Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Крахинский Фёдор Тарасов

Смерть
13.06.1906 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

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