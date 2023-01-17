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Крахинский Афанасий Фёдорович

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Крахинский Феодор Тарасович

Мать: Крахинская Евдокия Зотикова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.02.1884 ст.

Жена: Крахинская Екатерина Фёдоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.04.1892 ст.

Сын: Крахинский Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Крахинская Екатерина Фёдоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.

Сын: Крахинский Владимир Афанасьевич

Мать ребёнка: Крахинская Екатерина Фёдоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.

Дочь: Крахинская Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Крахинская Екатерина Фёдоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.12.1907 ст.

Сын: Крахинский Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Крахинская Екатерина Фёдоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.

Сын: Крахинский Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Крахинская Екатерина Фёдоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.02.1913 ст.

Дочь: Крахинская Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Крахинская Екатерина Фёдоровна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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