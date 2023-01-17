Крахинский Афанасий Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Бракосочетание
03.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
25.04.1892 ст.
Сын: Крахинский Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: Крахинская Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.07.1898 ст.
Сын: Крахинский Владимир Афанасьевич
Мать ребёнка: Крахинская Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.02.1903 ст.
Дочь: Крахинская Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Крахинская Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.12.1907 ст.
Сын: Крахинский Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Крахинская Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.01.1910 ст.
Сын: Крахинский Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Крахинская Екатерина Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.02.1913 ст.
Дочь: Крахинская Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Крахинская Екатерина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно