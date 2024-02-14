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Ракаев Абдрахим Гиниятович

Место рождения

д. Утяково

Дата рождения

1914

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Ракаев Гиният Сафа Улы

Мать: Ракаева Шамсибану

Рождение ребёнка
16.03.1930

Дочь: Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна

Мать ребёнка: Ракаева (Мустафина) Махисур Гатауловна

Рождение ребёнка
28.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ракаева (Мустафина) Махисур Гатауловна

Рождение ребёнка
11.06.1942

Дочь: Ихсанова (Ракаева) Рахиля Абдрахимовна

Мать ребёнка: Ракаева (Мустафина) Махисур Гатауловна

Смерть
1945

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