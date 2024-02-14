Ракаев Абдрахим Гиниятович
Место рожденияд. Утяково
Дата рождения1914
Дата смерти1945
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Ракаев Гиният Сафа Улы
Мать: Ракаева Шамсибану
Рождение ребёнка
16.03.1930
Дочь: Хасанова (Ракаева) Райса Абдрахимовна
Мать ребёнка: Ракаева (Мустафина) Махисур Гатауловна
Рождение ребёнка
28.04.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ракаева (Мустафина) Махисур Гатауловна
Рождение ребёнка
11.06.1942
Дочь: Ихсанова (Ракаева) Рахиля Абдрахимовна
Мать ребёнка: Ракаева (Мустафина) Махисур Гатауловна
Смерть
1945