Ихсанова (Ракаева) Рахиля Абдрахимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанова (Ракаева) Рахиля Абдрахимовна

Место рождения

д.Утяково, Гафурийский район, БАССР

Дата рождения

11.06.1942

Дата смерти

01.09.1998

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

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Дети

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1972 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1942

Отец: Ракаев Абдрахим Гиниятович

Мать: Ракаева (Мустафина) Махисур Гатауловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1972

Дочь: Бурангулова (Ихсанова) Лилия Минегатовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.09.1998

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