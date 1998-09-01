Ихсанова (Ракаева) Рахиля Абдрахимовна
Место рожденияд.Утяково, Гафурийский район, БАССР
Дата рождения11.06.1942
Дата смерти01.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1972
Дочь: Бурангулова (Ихсанова) Лилия Минегатовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.09.1998