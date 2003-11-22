Кенжебаев Алдан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кенжебаев Алдан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.2003

Пол

Мужской

Отец

1968 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.2003

Отец: Кенжебаев Базарбай

Мать: Гульнар

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