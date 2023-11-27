Гульнар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульнар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1968 г.р.

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.2003

Сын: Кенжебаев Алдан

Отец ребёнка: Кенжебаев Базарбай

Рождение ребёнка
05.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кенжебаев Базарбай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кенжебаев Темерлан

Отец ребёнка: Кенжебаев Базарбай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кенжебаев Базарбай

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