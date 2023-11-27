Гульнар
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.2003
Сын: Кенжебаев Алдан
Отец ребёнка: Кенжебаев Базарбай
Рождение ребёнка
05.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кенжебаев Базарбай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кенжебаев Темерлан
Отец ребёнка: Кенжебаев Базарбай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кенжебаев Базарбай