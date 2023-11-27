Кенжебаев Базарбай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кенжебаев Базарбай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1968

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1946 г.р.

Жена

1970 г.р.

Дети

1993 г.р.
1996 г.р.
2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1968

Отец: Кенжебаев Мусса

Мать: Даметкен

Рождение ребёнка
18.05.1993

Сын: Кенжебаев Мирам

Мать ребёнка: Куляш

Рождение ребёнка
11.12.1996

Сын: Кенжебаев Айбек

Мать ребёнка: Куляш

Рождение ребёнка
22.11.2003

Сын: Кенжебаев Алдан

Мать ребёнка: Гульнар

Рождение ребёнка
05.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гульнар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кенжебаев Темерлан

Мать ребёнка: Гульнар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульнар

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