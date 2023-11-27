Кенжебаев Базарбай
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1968
Отец: Кенжебаев Мусса
Мать: Даметкен
Рождение ребёнка
18.05.1993
Сын: Кенжебаев Мирам
Мать ребёнка: Куляш
Рождение ребёнка
11.12.1996
Сын: Кенжебаев Айбек
Мать ребёнка: Куляш
Рождение ребёнка
22.11.2003
Сын: Кенжебаев Алдан
Мать ребёнка: Гульнар
Рождение ребёнка
05.11.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гульнар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кенжебаев Темерлан
Мать ребёнка: Гульнар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульнар