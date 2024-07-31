Шпилев Лука
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Шпилев Алексей
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Шпилева) Дарья
Мать ребёнка: Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Шпилев Анисим
Мать ребёнка: Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Шпилев Яков
Мать ребёнка: Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Шпилев Яков
Мать ребёнка: Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шпилев Мирон
Мать ребёнка: Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна
Смерть
Неизвестно