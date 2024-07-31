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Шпилев Лука

Место рождения

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Шпилев Алексей

Мать: ?

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Шпилева) Дарья

Мать ребёнка: Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шпилев Анисим

Мать ребёнка: Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Шпилев Яков

Мать ребёнка: Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Шпилев Яков

Мать ребёнка: Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Шпилев Мирон

Мать ребёнка: Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна

Смерть
Неизвестно

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