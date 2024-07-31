Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна
Место рожденияд. Болванова, Курицкого стану, Курского уезда
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шпилев Лука
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Шпилева) Дарья
Отец ребёнка: Шпилев Лука
Рождение ребёнка
1763
Сын: Шпилев Анисим
Отец ребёнка: Шпилев Лука
Рождение ребёнка
1767
Сын: Шпилев Яков
Отец ребёнка: Шпилев Лука
Рождение ребёнка
1771
Сын: Шпилев Яков
Отец ребёнка: Шпилев Лука
Рождение ребёнка
1778
Сын: Шпилев Мирон
Отец ребёнка: Шпилев Лука
Смерть
Неизвестно