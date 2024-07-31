Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпилева (Мальцова) Матрена Меркуловна

Место рождения

д. Болванова, Курицкого стану, Курского уезда

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шпилев Лука

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Шпилева) Дарья

Отец ребёнка: Шпилев Лука

Рождение ребёнка
1763

Сын: Шпилев Анисим

Отец ребёнка: Шпилев Лука

Рождение ребёнка
1767

Сын: Шпилев Яков

Отец ребёнка: Шпилев Лука

Рождение ребёнка
1771

Сын: Шпилев Яков

Отец ребёнка: Шпилев Лука

Рождение ребёнка
1778

Сын: Шпилев Мирон

Отец ребёнка: Шпилев Лука

Смерть
Неизвестно

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