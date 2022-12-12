Калужинова (Петряева) Степанида Федоровна
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Калужинова Матрена Тимофеевна
Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Авраамович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Варварина Акилина Тимофеевна
Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Авраамович
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Красникова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Авраамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1785