Калужинова (Петряева) Степанида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Петряева) Степанида Федоровна

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Место рождения

Романово, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Калужинова Матрена Тимофеевна

Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Авраамович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Варварина Акилина Тимофеевна

Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Авраамович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Красникова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Калужинов Тимофей Авраамович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Тимофей Авраамович

Смерть
1785
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