Калужинов Тимофей Авраамович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Калужинова Матрена Тимофеевна
Мать ребёнка: Калужинова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Варварина Акилина Тимофеевна
Мать ребёнка: Калужинова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Красникова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Калужинова Степанида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1798