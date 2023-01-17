Калужинов Тимофей Авраамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинов Тимофей Авраамович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Калуженинов Авраам Васильевич

Мать: Калуженинова Минодора Михайловна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Калужинова Матрена Тимофеевна

Мать ребёнка: Калужинова Степанида Федоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Варварина Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: Калужинова Степанида Федоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Красникова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Калужинова Степанида Федоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Степанида Федоровна

Смерть
1798
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