Бахарев Борис Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1984
Рождение ребёнка
07.04.1986
Сын: Бахарев Алексей Борисович
Мать ребёнка: Чудова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
04.03.1987
Сын: Бахарев Анатолий Борисович
Мать ребёнка: Чудова Людмила Александровна
Смерть
1991