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Бахарев Борис Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1984

Жена: Чудова Людмила Александровна

Рождение ребёнка
07.04.1986

Сын: Бахарев Алексей Борисович

Мать ребёнка: Чудова Людмила Александровна

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1987

Сын: Бахарев Анатолий Борисович

Мать ребёнка: Чудова Людмила Александровна

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Смерть
1991

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