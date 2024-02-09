Бойко (Колесникова) Наталья Вадимовна
Место рожденияг. Кировск, ул. Строительная 1, Луганская обл., Украина
Дата рождения28.06.1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1986
Отец: Силантьев Вадим Александрович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
экономист
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
?.09.1987
Откуда: г. Кировск, ул. Строительная 1 Куда: г. Магадан, ул. Портовая 13
Место жительства
?.01.1993
Откуда: г. Магадан, ул. Портовая 13 Куда: г. Магадан, ул. Берзина 6
Образование
01.09.1993
Образовательное учреждение: Общеобразовательная школа №4 Уровень образования: начальна школа Поступил: -2147483647 1-4 класс неля ивановна - классный руководитель
Образование
26.05.2001
Образовательное учреждение: Детская музыкальная школа г.Магадана Специальность: скрипка начало обучения - 1994г.
Образование
15.06.2001
Образовательное учреждение: МСОШсУИОП №14 г.Магадана Уровень образования: 9 классов
Эмиграция
22.05.2002
Откуда: Россия, Магаданская обл, г. Магадан, ул. Гагарина 52, кв. 3
Образование
02.06.2003
Образовательное учреждение: Детская художественная школа г.Белгород Специальность: изобразительное искусство поступила в 2002 (в магадане поступила, но забросила)
Образование
24.06.2003
Образовательное учреждение: МБОУ СОШ №20 г. Белгорода Уровень образования: 11 классов
Работа или профессия
31.01.2005
технолог ТО | Место работы: РИТМ Должность: технолог ТО
Место жительства
12.07.2006
Откуда: г. Белгород, ул. Чехова, д. 4 Куда: Белгородский р-н, г. Строитель, ул. Жукова 7, кв 72
Рождение ребёнка
18.08.2006
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.09.2006
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
12.06.2008
экономист ЭО | Место работы: РИТМ Должность: экономист ЭО уволена 05.11.2009
Место жительства
?.12.2008
Откуда: Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, ул. Нагорная, д. 23 Куда: г. Белгород, ул. Чехова, д. 4 неофициально
Образование
29.05.2009
Образовательное учреждение: БелГУ Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит Уровень образования: экономист
Развод
30.06.2009
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
09.11.2009
экономист | Место работы: ООО «ЦКУ »ВладМиВа« Должность: экономист единственный в холдинге
Работа или профессия
08.02.2013
вахтер | Место работы: ЦКУ ВладМиВа Должность: вахтер
Бракосочетание
17.01.2015
Место жительства
15.04.2015
Откуда: г. Белгород, ул. Студенческая 19 Куда: г. Белгород, ул. Студенческая 52 Переезд в новый административно-производственный комплекс
Рождение ребёнка
15.12.2017
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Отец ребёнка: Егоров Александр Сергеевич
Место жительства
23.10.2018
Откуда: г. Белгород, ул. Чехова, д. 4 Куда: Белгородский р-н, с. Ближняя Игуменка, ул. Студенческая, д. 2 официально в новый дом! фактический переезд Наталья - 15.09.2017 Софья - 01.06.2018 Борис ро... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Егоров Александр Сергеевич
Образование
06.11.2020
переход на семейное (надомное) обучение