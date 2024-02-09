Егоров Александр Сергеевич
Место рожденияРакитянский р-н, с. Илек-Кошары, ул. Нагорная, д. 23, Белгородская обл, Россия
Дата рождения24.08.1984
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1984
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
инженер ремонта с/х техники
Место жительства
Неизвестно
Образование
19.06.1999
Образовательное учреждение: Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа Уровень образования: 9 классов Поступил: 1990
Образование
23.06.2001
Образовательное учреждение: Илек-Кошарская средняя общеобразовательная школа Уровень образования: 11 классов Поступил: 1999
Работа или профессия
25.06.2001
тракторист | Место работы: колхоз «Знамя Труда» Должность: тракторист
Образование
28.06.2006
Образовательное учреждение: Белгородская государственная сельскохозяйственная академия Специальность: Механизация сельского хозяйства Уровень образования: высшее Поступил: 2001 Поступали вместе с Крав... Показать все
Место жительства
12.07.2006
Откуда: г. Белгород, ул. Чехова, д. 4 Куда: Белгородский р-н, г. Строитель, ул. Жукова 7, кв 72
Работа или профессия
26.07.2006
зав. гаражом | Место работы: колхоз «Знамя Труда» Должность: зав. гаражом
Место жительства
?.12.2008
Откуда: Ракитянский р-н, с. Илек-Кошары, ул. Нагорная, д. 23 Куда: г. Белгород, ул. Чехова, д. 4 неофициально
Образование
29.05.2009
Образовательное учреждение: БелГУ Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит Уровень образования: экономист
Восприемник
?.11.2009
Даниил Сергеевич Егоров
Бракосочетание
17.01.2015
Рождение ребёнка
15.12.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко (Колесникова) Наталья Вадимовна
Место жительства
29.08.2018
Откуда: г. Белгород, ул. Чехова, д. 4 Куда: Белгородский р-н, с. Ближняя Игуменка, ул. Студенческая, д. 2 фактический переезд 15.10.2017 официально отбыл из с. Илек-Кошары, неофициально - из г. Белго... Показать все
Рождение ребёнка
06.08.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко (Колесникова) Наталья Вадимовна