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Силантьев Вадим Александрович

Место рождения

г. Белебея, п. Приютово, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

24.06.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пИсатель
Место жительства
1962
Рождение ребёнка
28.06.1986

Дочь: Бойко (Колесникова) Наталья Вадимовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
?.01.1993
Откуда: г. Магадан, ул. Портовая 13 Куда: г. Магадан, ул. Берзина 6
Бракосочетание
01.03.1997

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Образование
15.06.2001
Образовательное учреждение: МСОШсУИОП №14 г.Магадана Уровень образования: 9 классов
Эмиграция
20.12.2003
Откуда: Россия, Магаданская обл, г. Магадан, ул. Гагарина 52, кв. 3
Развод
19.12.2012

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