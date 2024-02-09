Силантьев Вадим Александрович
Место рожденияг. Белебея, п. Приютово, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения24.06.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пИсатель
Место жительства
1962
Рождение ребёнка
28.06.1986
Дочь: Бойко (Колесникова) Наталья Вадимовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
?.01.1993
Откуда: г. Магадан, ул. Портовая 13 Куда: г. Магадан, ул. Берзина 6
Бракосочетание
01.03.1997
Жена: скрыто настройками приватности
Образование
15.06.2001
Образовательное учреждение: МСОШсУИОП №14 г.Магадана Уровень образования: 9 классов
Эмиграция
20.12.2003
Откуда: Россия, Магаданская обл, г. Магадан, ул. Гагарина 52, кв. 3
Развод
19.12.2012
Жена: скрыто настройками приватности