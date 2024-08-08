Чекауров (Зайцев) Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекауров (Зайцев) Алексей Дмитриевич

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Чекауров Дмитрий Иванович

Мать: Чекаурова Епистимия Ивановна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекаурова (Козина) Мария Арестовна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Круглова (Чекаурова) Ираида Алексеевна

Мать ребёнка: Чекаурова (Козина) Мария Арестовна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.11.1862 ст.

Дочь: Лашманова (Чекаурова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Чекаурова (Козина) Мария Арестовна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Молчина (Чекаурова) Мавра Алексеевна

Мать ребёнка: Чекаурова (Козина) Мария Арестовна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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