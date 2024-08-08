Чекауров (Зайцев) Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Круглова (Чекаурова) Ираида Алексеевна
Мать ребёнка: Чекаурова (Козина) Мария Арестовна
Рождение ребёнка
25.11.1862 ст.
Дочь: Лашманова (Чекаурова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Чекаурова (Козина) Мария Арестовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Молчина (Чекаурова) Мавра Алексеевна
Мать ребёнка: Чекаурова (Козина) Мария Арестовна
Смерть
Неизвестно