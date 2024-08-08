Чекаурова (Козина) Мария Арестовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекаурова (Козина) Мария Арестовна

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

20.04.1899 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Козин Арест Петрович

Мать: Козина Соломанида Максимовна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекауров (Зайцев) Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Круглова (Чекаурова) Ираида Алексеевна

Отец ребёнка: Чекауров (Зайцев) Алексей Дмитриевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.11.1862 ст.

Дочь: Лашманова (Чекаурова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Чекауров (Зайцев) Алексей Дмитриевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Молчина (Чекаурова) Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Чекауров (Зайцев) Алексей Дмитриевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
20.04.1899 ст.
Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
от водянки

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