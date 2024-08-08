Чекаурова (Козина) Мария Арестовна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти20.04.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Козин Арест Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Круглова (Чекаурова) Ираида Алексеевна
Отец ребёнка: Чекауров (Зайцев) Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.11.1862 ст.
Дочь: Лашманова (Чекаурова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Чекауров (Зайцев) Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Молчина (Чекаурова) Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Чекауров (Зайцев) Алексей Дмитриевич
Смерть
20.04.1899 ст.
от водянки