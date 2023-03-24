Альгашева (Туманова) Тамара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1935
Дата смерти01.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1935
Отец: Туманов Сергей
Мать: Туманова Любовь
Рождение ребёнка
10.07.1959
Отец ребёнка: Альгашев Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
25.11.1962
Дочь: Трушечкина Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Альгашев Михаил Васильевич
Смерть
01.01.1993
Владимир, город Владимир, Владимирская область