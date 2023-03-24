Альгашева (Туманова) Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альгашева (Туманова) Тамара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1935

Дата смерти

01.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1935

Отец: Туманов Сергей

Мать: Туманова Любовь

Рождение ребёнка
10.07.1959

Сын: Альгашев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Альгашев Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
25.11.1962

Дочь: Трушечкина Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Альгашев Михаил Васильевич

Смерть
01.01.1993
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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