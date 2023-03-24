Туманов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуманов Сергей

Туманов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1935

Дочь: Альгашева Тамара Сергеевна

Мать ребёнка: Туманова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: ....

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ....

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туманов Сергей

Мать ребёнка: Туманова Любовь

Смерть
Неизвестно
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