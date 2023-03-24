Трушечкина (Альгашева) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1962
Рождение ребёнка
14.02.1988
Дочь: Трушечкина Дарья Владимировна
Отец ребёнка: Трушечкин Владимир
Рождение ребёнка
27.04.1993
Сын: Трушечкин Семён Владимирович
Отец ребёнка: Трушечкин Владимир
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трушечкин Владимир