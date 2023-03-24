Трушечкина (Альгашева) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушечкина (Альгашева) Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1962

Отец: Альгашев Михаил Васильевич

Мать: Альгашева Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
14.02.1988

Дочь: Трушечкина Дарья Владимировна

Отец ребёнка: Трушечкин Владимир

Рождение ребёнка
27.04.1993

Сын: Трушечкин Семён Владимирович

Отец ребёнка: Трушечкин Владимир

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трушечкин Владимир

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