Трушечкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1961
Дата смерти18.10.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.02.1988
Дочь: Трушечкина Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Трушечкина Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
27.04.1993
Сын: Трушечкин Семён Владимирович
Мать ребёнка: Трушечкина Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.10.2015
Похороны
Неизвестно