Трушечкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушечкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1961

Дата смерти

18.10.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1988

Дочь: Трушечкина Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Трушечкина Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
27.04.1993

Сын: Трушечкин Семён Владимирович

Мать ребёнка: Трушечкина Ирина Михайловна

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушечкина Ирина Михайловна

Смерть
18.10.2015
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область
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