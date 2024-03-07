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Толкунов Сергей Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Толкунов Симеон Константинов

Мать: Толкунова Елена Григорьева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Толкунова Параскева Иоаннова

Рождение ребёнка
1821

Сын: Толкунов Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Толкунова Параскева Иоаннова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Васса Сергеевна

Мать ребёнка: Толкунова Параскева Иоаннова

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акилина Сергеевна

Мать ребёнка: Толкунова Параскева Иоаннова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Толкунов Андрей Семенов

Мать ребёнка: Толкунова Параскева Иоаннова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Толкунов Алексей Семенов

Мать ребёнка: Толкунова Параскева Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толкунова Параскева Иоаннова

Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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