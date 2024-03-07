Толкунов Сергей Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Толкунова Параскева Иоаннова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Толкунов Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Толкунова Параскева Иоаннова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Васса Сергеевна
Мать ребёнка: Толкунова Параскева Иоаннова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акилина Сергеевна
Мать ребёнка: Толкунова Параскева Иоаннова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Толкунова Параскева Иоаннова
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Толкунова Параскева Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно