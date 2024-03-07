Толкунова Параскева Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкунова Параскева Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Толкунов Сергей Семенов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Толкунов Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Толкунов Сергей Семенов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Толкунов Сергей Семенов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акилина Сергеевна

Отец ребёнка: Толкунов Сергей Семенов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Толкунов Андрей Семенов

Отец ребёнка: Толкунов Сергей Семенов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Толкунов Алексей Семенов

Отец ребёнка: Толкунов Сергей Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкунов Сергей Семенов

Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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