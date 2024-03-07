Толкунова Параскева Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Толкунов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
1821
Сын: Толкунов Матвей Сергеевич
Отец ребёнка: Толкунов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Толкунов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акилина Сергеевна
Отец ребёнка: Толкунов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Толкунов Сергей Семенов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Толкунов Сергей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
Неизвестно