Толкунова Елена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Параскева Симеонова
Отец ребёнка: Толкунов Симеон Константинов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Настасья Симеонова
Отец ребёнка: Толкунов Симеон Константинов
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Толкунов Симеон Константинов
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Толкунов Симеон Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
1832