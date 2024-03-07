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Толкунова Елена Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

1832

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Параскева Симеонова

Отец ребёнка: Толкунов Симеон Константинов

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Настасья Симеонова

Отец ребёнка: Толкунов Симеон Константинов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Толкунов Сергей Семенов

Отец ребёнка: Толкунов Симеон Константинов

Рождение ребёнка
1803

Сын: Толкунов Петр Семенов

Отец ребёнка: Толкунов Симеон Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толкунов Симеон Константинов

Место жительства
Неизвестно
Большое Новосурино, Можайский, Московская область
Смерть
1832
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