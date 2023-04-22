Гуриков Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуриков Алексей Павлович

Гуриков Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1914

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1914

Отец: Гуриков Павел Никитич

Мать: Гурикова Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуриков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Гурикова - Якимова Вера Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурикова- Кузнецова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Гурикова - Якимова Вера Серафимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурикова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Гурикова - Якимова Вера Серафимовна

Рождение ребёнка
27.06.1953

Дочь: Киприна - Гурикова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Гурикова - Якимова Вера Серафимовна

Смерть
1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.