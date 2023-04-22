Гуриков Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1914
Дата смерти1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1914
Отец: Гуриков Павел Никитич
Мать: Гурикова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуриков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Гурикова - Якимова Вера Серафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурикова- Кузнецова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Гурикова - Якимова Вера Серафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурикова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Гурикова - Якимова Вера Серафимовна
Рождение ребёнка
27.06.1953
Дочь: Киприна - Гурикова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Гурикова - Якимова Вера Серафимовна
Смерть
1983